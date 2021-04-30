Чехия рассказала о «полуприкрытом» пути для «Росатома»

https://static.news.ru/photo/aaa9ad40-ab9d-11eb-8cb3-96000091f725_660.jpg Фото: ROSATOM/facebook.com

В данный момент «Росатом» не окончательно исключён из тендера на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» в Чехии. По словам главы Госуправления по ядерному регулированию (ГУЯР) Даны Драбовой, этот путь лишь «полуприкрыт».

Если кто-то хочет, чтобы энергоблок действительно был построен, то сейчас самое время объявить тендер, — добавила она.

Если же правительство продолжит откладывать вопрос до выборов в парламент, то новые власти страны «могут уничтожить нынешнее политическое единение» насчёт того, кого призывать к участию, пишет РИА Новости.

Она заверила, что при таком раскладе, Россия всё-таки может дорваться до участия в тендере.

Ранее «Росатом» исключили из числа кандидатов на строительство энергоблока АЭС. Поводом для этого стал взрыв на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году, в котором якобы были замешаны российские спецслужбы.

Как писал NEWS.ru, в Минюсте Чехии резко сменилась позиция по взрывам на военном складе во Врбетице. Глава ведомства Мария Бенешова, которая ранее утверждала, что у них есть несколько версий произошедшего, вдруг стала настаивать на одной-единственной.