Чехия продлила запрет на въезд россиян в страну Чехия продлила запрет на выдачу виз россиянам до конца 2024 года

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Чехия продлит действующий запрет на выдачу россиянам и белорусам виз до конца марта 2024 года. Правительство страны одобрило соответствующее предложение МИД страны. Об этом сообщается на сайте чешского кабинета министров.

Запрет был введен в Чехии сразу после начала специальной военной операции России на Украине. В июне прошлого года мера была продлена до марта 2023 года. Запрет касается виз и ВНЖ. Исключение сделано только для поездок с гуманитарной целью. Кроме того, теперь визы не получат в том числе те россияне и белорусы, кто имеет также другое гражданство.

В феврале текущего года Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что в настоящее время визы гражданам РФ выдают только семь стран из 27, входящих в шенгенскую зону. Это Италия, Испания, Франция, Греция, Венгрия, Швейцария, Словения и Хорватия.

В сентябре 2022 года ЕС приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией. В результате сбор за шенгенскую визу был повышен с €35 до €80, а сам процесс выдачи документа оказался усложнен.

Ранее сообщалось, что Россия денонсировала соглашение с Чехией о генконсульстве в Екатеринбурге. С инициативой выступило Министерство иностранных дел РФ, а правительство ее одобрило. Распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

16 февраля Госдума единогласно приняла закон о прекращении действия на всей территории России Устава Совета Европы, а также 20 международных договоров с организацией. В рамках этого решения будет денонсирован 21 документ, включающий европейские конвенции о противодействию терроризму, Европейскую хартию местного самоуправления, Европейскую социальную хартию, а также о защите прав человека и другие.