Правительство Чехии приняло «закон Магнитского» Правительство Чехии приняло «закон Магнитского», позволяющий накладывать национальные санкции

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Правительство Чехии 22 июня одобрило «закон Магнитского», позволяющий им накладывать национальные санкции против нарушивших закон лиц, которые не числятся в санкционных списках Евросоюза, передает Чешское радио. Далее законопроект отправится на рассмотрение к депутатам парламента.

Новый закон, подготовленный МИД республики, позволит вводить национальные санкции в отношении физических или юридических лиц, нарушивших закон, прежде всего в сфере прав человека, но избежавших при этом санкций со стороны Евросоюза, — говорится в сообщении.

В рамках законопроекта должна появиться правовая основа для внесения в санкционный список ЕС как физических, так и юридических лиц по инициативе Чехии. Также законопроект даст возможность применять санкции, отличные от тех, что используются в ЕС. Национальный закон о санкциях тесно увязан с правилами ЕС, которые определяют поведение, подлежащее санкциям, и устанавливают применимые ограничительные меры.

В США в декабре 2012 года был принят «акт Магнитского» о санкциях в отношении граждан РФ, которые были причастны, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. В свою очередь российские власти заявили о недопустимости политизации дела Магнитского. В дальнейшем «акту Магнитского» был придан статус глобального закона, санкции по нему не ограничиваются гражданами РФ и могут применяться ко всем странам, где нарушаются права человека, по мнению США.

В дальнейшем аналогичные списки ввели у себя и страны Евросоюза.

Ранее EADaily со ссылкой на Федерацию еврейских общин республики сообщило, что в Чехии зафиксировали усиление антисемитизма в 2021 году. Было зарегистрировано 1128 случаев антисемитской направленности.