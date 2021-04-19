Чехия пригрозила ответить России на высылку дипломатов

https://static.news.ru/photo/d75ce2ba-0105-11ea-ad0e-fa163e074e61_660.jpg Прага Фото: Anvar Galeev/ Russian Look/Global Look Press

Реакция России на действия Чехии после появления информации о причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице, не была пропорциональной, заявил чешский министр иностранных дел Ян Гамачек. По его словам, Прага может ответить новыми мерами.

Он отметил, что Москва очень резко отреагировала на высылку дипломатов из Чехии. В связи с этим правительство европейской страны будет обсуждать дальнейшие действия, передаёт РИА Новости.

Реакция российской стороны на принятые Прагой меры была очень резкой. Принятые российской стороной меры не были пропорциональным ответом. Мы в правительстве будем решать, что делать далее. Нельзя исключить с нашей стороны и новый пропорциональный ответ, — сказал он.

17 апреля власти Чехии потребовали от 18 сотрудников посольства РФ покинуть страну в течение 48 часов. В Праге считают, что дипломаты являются сотрудниками российских спецслужб и причастны к взрывам на военных складах на востоке Чехии в 2014 году. Москва в качестве ответной меры выслала ряд чешских дипломатов. После их отъезда в диппредставительстве республики останутся всего пять штатных сотрудников. Гамачек отмечал, что реакция России на высылку чешских дипломатов оказалась сильнее, чем ожидалось.