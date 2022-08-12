Чехия предъявила россиянину обвинение в создании разведывательной ОПГ Александру Франчетти в Чехии предъявлены обвинения в создании разведывательной ОПГ

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В Чехии предъявили обвинение задержанному в сентябре россиянину Александу Франчетти, сообщает Česká televize. Россиянин обвиняется в создании в Севастополе в 2014 группы, занимавшейся разведывательной деятельностью.

11 августа 2022 года в Муниципальным судом Праги было предъявлено обвинение гражданину России в совершении преступления участия в организованной преступной группе, — сообщает телеканал.

Франчетти был задержан 12 сентября 2021 года в аэропорту Праги. Эта операция была проведена в результате согласованных действий украинских и чешских стражей порядка. Россиянина обвиняют в участии в «российской оккупации Крыма». По информации стороны обвинения, он принимал активное участие в событиях Крымской весны. Франчетти отвергает обвинения, выдвинутые украинскими властями.

Позднее Украина запросила выдачу задержанного. Представитель пражской прокуратуры Алеш Цимбал заявил, что вопрос о выдаче Франчетти будет решать по предложению прокурора горсуд в Праге. Однако сначала должно состояться предварительное расследование, цель которого выяснить, нет ли препятствий потенциальной выдаче, подчеркнул он.