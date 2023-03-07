Чехия попросила у Швейцарии продать ей танки Leopard 2 České noviny: Чехия обратилась к Швейцарии с просьбой продать ей танки Leopard 2

Фото: bundeswehr.de

Чехия выразила желание приобрести у Швейцарии старые танки Leopard 2, находящиеся на складах. Об этом сообщает издание České noviny со ссылкой на министра обороны Швейцарии Виолу Амерд. Она отметила, что изначально с просьбой о продаже танков к ним обратилась Германия, а затем аналогичная обращение последовало от Чехии.

Чехия хочет купить у Швейцарии старшие танки Leopard 2, которые в настоящее время находятся на складах в альпийской республике. Дальнейшие подробности, в том числе, количество танков, не приводятся. С просьбой о закупке законсервированных танков Leopard 2 выпуска 1980-х годов на минувшей неделе к Швейцарии обратилась Германия, — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, у Швейцарии имеется 230 танков Leopard 2. Из них 134 машины состоят на вооружении, а 96 хранятся на скаладах. При этом они не имеют статуса «вне службы», что является необходимым для продажи.

Ранее представитель Министерства обороны ФРГ Арне Коллатц заявил, что власти Германии действительно отправили Швейцарии запрос на поставки танков Leopard 2. По его словам, танки не предназначены для последующей пересылки на Украину и таким образом бундесвер хочет пополнить свои запасы военной техники.

В свою очередь глава Союза военнослужащих ФРГ Андре Вюстнер заявил, что в настоящее время только 30% всех танков Leopard германских вооруженных сил пригодны для использования в бою. Он отметил, что бундесверу придется искать замену 18 танкам, которые Берлин решил передать Киеву.