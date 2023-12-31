Чехия подтвердила приверженность Украине в свете трагедии в Белгороде Чехия объяснила поддержку Украины нормами международного права

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ян Липавский

Представительство Чехии при ООН заявило в Twitter (Х), что поддержка Киева со стороны Праги соответствует нормам международного права. Таким образом Чехия отреагировала на критику за поставку кассетных боеприпасов ВСУ, которые применялись против мирных жителей Белгорода.

Позиция Чехии постоянна и ясна. Она заключается в том, что Россия должна немедленно прекратить войну и вывести свои войска со всей территории Украины. Это единственный путь к справедливому и прочному миру в соответствии с Уставом ООН, — говорится в сообщении.

Ранее Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом Вооруженных сил Украины по Белгороду, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Постоянный представитель России при ООН Дмитрий Полянский добавил, что Москва потребовала присутствия представителя Праги. По его словам, Чехия должна была объясниться за поставки боеприпасов, от которых погибли мирные граждане.

Однако министр иностранных дел республики Ян Липавский ответил, что постоянный представитель Чехии не будет участвовать в заседании по поводу обстрела Белгорода. Он подчеркнул, что чешские дипломаты явятся лишь в том случае, если Москва захочет обсудить вывод войск с территории Украины.