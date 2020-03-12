https://static.news.ru/photo/143f96a6-648d-11ea-8cf7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Посольство Чехии в Москве разъяснило меры, предпринятые после объявления чрезвычайной ситуации на территории республики. С 14 марта все диппредставительства страны и визовые центры прекратят принимать заявления на шенгенскую визу.

Ограничения затронут в том числе членов семей граждан Европейского союза, передаёт «Интерфакс».

На территорию государства закрыт въезд граждан 30 стран с высоким риском (кроме имеющих постоянное место жительства в Чехии). Кроме того, на границах с Германией и Австрией возобновят работу КПП: люди смогут перейти только через 11 погранпостов.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что в стране вводится режим чрезвычайного положения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что распространение коронавируса COVID-19 стало пандемией. К 12 марта вирусом заразились более 128 тысяч человек. Погибли 4,7 тысячи, выздоровели около 68,6 тысячи заболевших.

В России зафиксировано 29 случаев заражения.