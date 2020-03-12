Посольство Чехии в Москве разъяснило меры, предпринятые после объявления чрезвычайной ситуации на территории республики. С 14 марта все диппредставительства страны и визовые центры прекратят принимать заявления на шенгенскую визу.
Ограничения затронут в том числе членов семей граждан Европейского союза,
На территорию государства закрыт въезд граждан 30 стран с высоким риском (кроме имеющих постоянное место жительства в Чехии). Кроме того, на границах с Германией и Австрией возобновят работу КПП: люди смогут перейти только через 11 погранпостов.
Как писал NEWS.ru, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что в стране вводится режим чрезвычайного положения.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что распространение коронавируса COVID-19 стало пандемией. К 12 марта вирусом заразились более 128 тысяч человек. Погибли 4,7 тысячи, выздоровели около 68,6 тысячи заболевших.
В России зафиксировано 29 случаев заражения.
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