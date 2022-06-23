Чехия отказалась выдавать россиянина Украине Верховный суд Чехии отказал Украине в выдаче гражданина России Франчетти

Фото: Ondrej Deml/CTK/Global Look Press

Александр Франчетти (в центре)

Верховный суд Чехии посчитал выдачу россиянина Александра Франчетти Украине недопустимой, приводит ТАСС слова пресс-секретаря горсуда Праги Адама Венига. Существует риск нарушения его прав.

Верховный суд в Праге не видит возможности выдать гражданина РФ Александра Франчетти на Украину, так как на фоне происходящего там военного конфликта существует реальный риск нарушений его прав человека [со стороны властей этой страны], — сообщил он.

Франчетти был задержан 12 сентября 2021 года в аэропорту Праги. Эта операция была проведена в результате согласованных действий украинских и чешских стражей порядка. Россиянина обвиняют в участии в «российской оккупации Крыма». По информации стороны обвинения, он принимал активное участие в событиях Крымской весны. Франчетти отвергает обвинения, выдвинутые украинскими властями.

Позднее Украина запросила выдачу задержанного. Представитель пражской прокуратуры Алеш Цимбал заявил, что вопрос о выдаче Франчетти будет решать по предложению прокурора горсуд в Праге. Однако сначала должно состояться предварительное расследование, цель которого выяснить, нет ли препятствий потенциальной выдаче, подчеркнул он.