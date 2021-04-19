Чехия отказалась от «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/d4768d6a-a124-11eb-9139-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прага отказывается от поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V» после появления информации о причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов в Врбетице, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Чехии Ян Гамачек.

Он отметил, что для страны больше не стоит вопрос об использовании российского препарата. Таким образом он согласился с соответствующим утверждением советника президента государства Романа Примулы, передаёт Lidovky.cz.

Единственная опция — сосредоточиться на вакцинах, которые прошли проверку и одобрены EMA (Европейским агентством лекарственных средств. — NEWS.ru), — подчеркнул чиновник.

17 апреля власти Чехии потребовали от 18 сотрудников посольства РФ покинуть страну в течение 48 часов. В Праге считают, что дипломаты являются сотрудниками российских спецслужб и причастны к взрывам на военных складах на востоке Чехии в 2014 году. Москва в качестве ответной меры выслала ряд чешских дипломатов. После их отъезда в диппредставительстве республики останутся всего пять штатных сотрудников. Гамачек отмечал, что реакция России на высылку чешских дипломатов оказалась сильнее, чем ожидалось.

19 апреля Гамачек собирался прилететь в Москву на переговоры по закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V».