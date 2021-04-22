Чехия объявит об ответных мерах на высылку дипломатов из России

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Власти Чехии объявят об ответных мерах на высылку дипломатов из Москвы в 15:00 (16:00 мск). Об этом сообщает чешское телевидение.

В 15:00 премьер-министр [Чехии] Андрей Бабиш, первый вице-премьер [Ян] Гамачек и министр иностранных дел Якуб Кулганек выскажутся на пресс-конференции в Страковой академии (доме правительства. — NEWS.ru) о подходе [властей] к итогам переговоров чешской дипломатии и реакции Чехии [на действия РФ], — говорится в сообщении.

Глава МИД республики Якуб Кулганек ранее заявил, что из страны могут быть высланы порядка 60 сотрудников российского посольства, если руководство России до полудня не примет решение о возвращении в Москву чешских дипломатов, объявленных персонами нон грата.

Отношения между Москвой и Прагой ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которые в Чехии назвали причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Вслед за этим из страны были высланы 18 россиян. Москва в ответ выслала 20 чешских дипломатов. При этом Прага не считает ответ симметричным.

Накануне страны — члены НАТО поддержали Чехию, обвинившую РФ во взрывах на складах боеприпасов в Врбетице и выславшую в связи с этим российских дипломатов. Также в Совете Альянся выразили обеспокоенность действиями России в евро-атлантической зоне, которые были названы дестабилизирующими.