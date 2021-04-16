Чехия объявила в розыск «отравителей» Скрипалей Петрова и Боширова

https://static.news.ru/photo/9f8a0fb8-9fae-11eb-b2a6-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/PolicieCZ

Полиция Чехии объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых в Великобритании подозревают в отравлении семьи Скрипалей.

На странице полиции в Twitter опубликованы их фотографии, а также указано, что их разыскивают в связи с расследованиям обстоятельств серьёзного преступления.

Лица использовали по крайней мере два удостоверения личности, сначала показав два российских паспорта на имя Александра Петрова, родился 13.7.1979, и Руслана Боширова, родился 12.4.1978 год, впоследствии по паспорту Молдавии на имя Николая Попы, родился 18.7.1979 год, и таджикский паспорт, выданный на имя Руслана Табарова, родился 23.10.1975, — говорится в сообщении полиции.

Чешские силовики утверждают, что в октябре 2014 года россияне находились сначала в Праге, а потом уехали в Моравско-Силезскую и Злинскую области. В полиции Чехии отметили, что не могут подтвердить связь между взрывом в Врбетице в 2014 году, в котором подозревают российских дипломатов, и розыском Петрова и Боширова, сообщает РИА Новости.

Ранее власти Чехии заявили о высылке из страны 18 российских дипломатов. Якобы они являются офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ и могут быть причастны к взрыву боеприпасов во Врбетице. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Праге хорошо известно, что последует за решением о высылке российских дипломатов, имея ввиду ответные меры.

Как писал NEWS.ru, зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал «чушью, высосанной из пальца» заявление властей Чехии о причастности российских разведчиков к взрыву на складе боеприпасов.

4 мая 2018 года в британском Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ, осуждённый в России за госизмену, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти утверждают, что к инциденту причастны российские спецслужбы, а россияне Петров и Боширов будто бы являлись агентами этих спецслужб. 5 сентября 2018 года года прокуратура Британии заочно предъявила им обвинения. Позже россияне дали интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян. Они рассказали, что приехали в Солсбери как туристы и хотели посмотреть достопримечательности. При этом про семью Скрипалей до инцидента они ничего не знали.