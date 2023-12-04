Чехия объявила о вынужденном сокращении помощи Украине Премьер-министр Фиала: Чехия вынуждена сократить военную помощь Украине

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Запасы вооружения на складах Чехии снижаются, заявил премьер-министр страны Петр Фиала во время пресс-конференции в Вене. По его словам, которые передает ТАСС, этот факт уменьшает возможность государства оказывать военную поддержку Киеву.

Действительно, на наших складах все меньше и меньше запасов и возможностей помощи (Украине. — NEWS.ru), — сообщил Фиала.

При этом он отметил, что чешские власти продолжат оказывать помощь Вооруженным силам Украины. Как подчеркнул премьер-министр, оборонная промышленность Чехии будет сотрудничать с западными партнерами, чтобы поддерживать украинскую армию.

Глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг ранее заявила, что у США почти закончились время и средства на помощь Украине. По ее словам, у Вашингтона нет «волшебного источника» финансирования и все ресурсы полностью исчерпаются к концу 2023 года. Она добавила, что прекращение поставок американского вооружения подорвет возможности ВСУ и повысит вероятность победы России. Как отметила Янг, если Конгресс США не выделит дополнительные средства, то Вашингтон не сможет поставлять Киеву вооружение и бронетехнику.