Чехия не нашла денег на отправку своего астронавта в космос Чехия отказалась отправлять астронавта Свободу в космос

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Чехия не нашла денег на отправку своего астронавта Алеша Свободы в космос, сообщает EADaily со ссылкой на заявление главы департамента космической деятельности и исследований Министерства транспорта республики Вацлава Коберы. Летчик-истребитель должен был присоединиться к космической миссии американской компании Axiom.

Как уточнил Кобера, цена на краткосрочную миссию составляет $60 млн, таких средств у государства на эти цели нет. Сам чешский астронавт отказался от комментариев по поводу сложившейся ситуации, но подчеркнул, что это «решение на политическом уровне». По его словам, он не может высказываться о приоритетах различных министерств.

В ноябре 2022 года Европейское космическое агентство (ЕКА) выбрало Свободу в свою резервную команду астронавтов, состоящую из 11 человек. Если бы республика приняла предложение, Свобода мог бы стать вторым чешским астронавтом, побывавшим в космосе.

Китай ранее выразил готовность принимать иностранцев для участия в своих космических миссиях и размещать их на своей орбитальной станции. Заместитель директора Управления программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA) Лин Сян пригласил специалистов из разных стран к сотрудничеству.