Чехия начала готовиться к войне с РФ: как Европа стремительно вооружается Президент Чехии Павел призвал Европу готовиться к войне с Россией

Фото: U.S. Army/Derek Hamilton

В НАТО считают Россию самой серьезной угрозой, заявил президент Чехии Петр Павел, поэтому вооруженные силы всех европейских стран готовятся к конфликту высокой интенсивности на территории Европы. Когда может начаться конфликт, какое вооружение закупают европейские страны?

Что обсуждала «Вышеградская четверка»

Выступая на встрече лидеров «Вышеградской четверки» — Чехии, Словакии, Венгрии и Польши, чешский лидер Петр Павел заявил, что России потребуется «пять — семь лет», чтобы восстановить боеспособность после окончания конфликта на Украине. При этом РФ, по его версии, остается главной угрозой для Европы.

«Не только Чехия, но все страны НАТО воспринимают Россию как „угрозу № 1“ в Европе, и это предполагает необходимость реалистично относиться к такой угрозе. Все армии [НАТО] воспринимают эту угрозу серьезно, все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности на территории Европы», — указал Павел, в прошлом начальник Генштаба ВС Чехии (2012–2015) и глава Военного совета НАТО (2015–2018).

На заседании саммита лидеры стран-участниц подтвердили готовность помогать Украине, «сколько потребуется». Не стали исключением Венгрия и Словакия, где главы правительств призывают Евросоюз сократить помощь Киеву и задуматься о примирении с РФ.

Фото: U.S. Army/Wayne Becton

Какое оружие закупает Польша

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна активно работает над модернизацией и перевооружением своих ВС, наблюдая за конфликтом на Украине. За несколько лет Варшава закупила большое количество вооружения у США и Южной Кореи. Сюда входят истребители пятого поколения F-35; ракетные системы HIMARS — в начале 2023 года Варшава закупила 18 таких РСЗО, однако в планах у Варшавы закупить к 2025 году 486 установок. Польша покупает в США десятки ударных вертолетов AH-64E Apache и сотни танков Abrams последнего поколения. В Польше были впервые развернуты американские системы ПВО.

«У нас почти 200 тысяч солдат, однако мы хотим, чтобы наш потенциал был еще больше. Суть в том, чтобы быть настолько готовыми к обороне, чтобы агрессор понял, что не стоит атаковать», — объявил Дуда.

Президент Польши также отметил, что его страна активно работает над развитием дорожной сети для перебраски войск на восток.

Как Запад готовят к конфликту

США готовятся своими силами защищать «каждый дюйм» европейской территории НАТО, заявлял осенью 2022 года CBS News командир 101-й дивизии ВДВ США. Соединение разместили в Румынии, как и прибывшие в ноябре 2023 года истребители F-16. Страна, которая выходит к Черному морю, стала одним из центров размещения сил НАТО, которые помогают ВСУ.

Фото: U.S. Army/Carol A. Lehman

31 мая канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что бундесвер станет «крупнейшей традиционной армией в Европе». 13 июня президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция «вступает в период военной экономики», и потребовал изменить закон о военном планировании. 19 июня глава Генштаба ВС Великобритании Патрик Сандерс заявил, что Лондон должен создать армию, способную «снова воевать в Европе» и «победить Россию». В середине октября 2023 года военные усилия европейских стран прошли испытание в рамках ядерных учений НАТО «Непоколебимый полдень» с участием стратегических бомбардировщиков США.

Параллельно 7 июня на Аляске была создана новая 11-я дивизия ВДВ США, которой были приданы 50 новейших американских истребителей F-22 и F-35 — такого количества нет ни на одной другой американской базе.

Что ответили президенту Чехии Павелу в России

В Кремле заявления президента Чехии назвали «истеричными».

«Из Праги много истеричных заявлений за последний год или даже несколько лет мы слышим. <...> Россия не представляет угрозу для Европы. Европа представляет угрозу для России», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, напомнив, что это НАТО расширяется на восток уже много лет.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Песков

Член международного комитета Совета Федерации сенатор от Крыма Сергей Цеков напомнил в комментарии для NEWS.ru, что Россия никогда не пыталась спровоцировать конфликт с Евросоюзом.

«Истинный главный враг Европы — это они сами. Вместе с США они ведут политику, затрагивающую лишь их собственные интересы, оставляют другие страны за бортом», — указал Цеков.

Доктор военных наук Константин Сивков в комментарии для NEWS.ru предположил, что страны Европы едва ли решатся на открытую конфронтацию с Россией, поскольку это грозит ядерным конфликтом. Он предположил, что Петр Павел своими заявлениями «готовит почву» под прямое вмешательство НАТО на Украине.

«Россия к этому готова», — выразил уверенность Сивков.

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