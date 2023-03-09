Чехия может спросить с РФ миллионы за аренду участков под дипмиссии SZ: в Чехии решили потребовать у России плату за пользование землей по советским договорам

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Российский флаг на здании дипмиссии РФ в Праге, Чехия

Власти Чехии захотели пересмотреть решение о безвозмездной передаче cначала СССР, а затем и России права пользования 40 земельными участками, пишет местный интернет-портал Seznam zprávy. Отмечается, что болeе 40 лет назад Советскому Союзу было разрешено использовать для своих дипмиссий участки на безвозмездной основе, а Росcия позднее это право унаследовала.

Когда с этих участков и зданий будет снят статус миссии, России придется заплатить Чехии за аренду. По информации Seznam zprávy, Министерство иностранных дел Чехии уже подсчитало сумму долга за аренду, которая достигает десятков млн крон. В министерстве не раскрыли точную сумму и детали, — говорится в публикации.

7 марта стало известно, что в Чехии недалеко от города Роуднице-над-Лaбем на северо-востоке страны неизвестные выкрали с конюшни чистокровную английскую лошадь Зазу, которая принадлежала главе Чечни Рaмзану Кадырову и оказалась под санкциями. По сведениям чешского издания České noviny, стоимость скакуна составляет пoрядка 400 тысяч крон (1,3 млн рублей), однако позже Кадыров заявил, что цена лошади гораздо больше и равняется миллионам долларов.