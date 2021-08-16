Чехия исключит РФ из числа стран с экстремальным риском по COVID-19

Через неделю правительство Чехии исключит Россию из списка стран с экстремальным риском по коронавирусу. Об этом сообщил глава Минздрава страны Адам Войтех, его слова приводит РИА Новости.

По словам Войтеха, правительство Чехии приняло решение с 23 августа исключить из списка стран с экстремальным риском заражения коронавирусом Россию, Тунис и Индию.

Список был составлен в июне и распространён на весь июль, а позже продлён до августа. Гражданам Чехии запрещались поездки в страны, занесённые в список по причине роста заболеваемости и появления новых штаммов коронавируса.

В настоящее время в списке продолжают числиться Бразилия, Непал, Перу, Парагвай и ряд других стран, пользовавшихся популярностью у чешских туристов.

Ранее сообщалось, что российский банк нашёл способ увеличить число вакцинированных в стране.