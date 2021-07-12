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Чехия исключила РФ из списка стран с экстремальным риском по коронавирусу

00:40, 23 августа 2021
Чехия исключила РФ из списка стран с экстремальным риском по коронавирусу russia Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Чехия исключает Россию из списка стран с экстремальным риском по COVID-19. Соответствующее распоряжение выпустило Министерство здравоохранения республики.

Ограничение в отношении РФ снимается с понедельника, 23 августа.

29 июня всем гражданам Чехии и постоянно проживающим в стране иностранцам было запрещено в течение месяца посещать страны, попавшие в список государств с экстремальным риском заражения COVID-19. Через месяц список был продлён.

Помимо России, изначально туда попали Индия, Бразилия, Непал, Парагвай, Тунис, Перу и другие. Теперь вместе с РФ из него исключены Тунис и Индия.

Ранее глава Минздрава РФ рассказал, кто больше всех рискует умереть от COVID-19.

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