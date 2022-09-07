Чехия хочет снять вопрос об ограничении в ЕС цен на российский газ Чешский министр Сикела назвал введение потолка цен на газ из России политическим инструментом

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Чехия, председательствующая в Евросовете, вознамерилась снять вопрос о введении общеевропейского потолка цены на газ из РФ с повестки Совета ЕС, заявил глава Минпромторга страны Юзеф Сикела, пишет Politico. Он объяснил, что решение о введении лимита цен на энергетическом рынке Европы — это политический инструмент, который не поможет решить энергокризис.

Чехия хочет снять вопрос об ограничении цен на российский газ с рассмотрения в Совете ЕС, поскольку это политический инструмент, а не решение энергетического кризиса, — заявил Сикела.

Ранее стало известно, что предложения Еврокомиссии (ЕК) по преодолению энергетического кризиса содержат такую норму, как введение Евросоюзом ограничений на цену за газ из России. Ее хотят установить из расчета €50 за мегаватт-час, хотя считают данную меру рискованной, сообщает издание Politico со ссылкой на документы ЕК.

До этого газета Financial Times сообщила, что Еврокомиссия предложила странам Евросоюза два варианта ограничения цен на газ из России. Один из них предполагает установление максимального потолка стоимости топлива, а другой — разделение ЕС на зоны в зависимости от риска перебоев с поставками энергоресурсов.