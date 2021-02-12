Чехия хочет купить вакцину от AstraZeneca в обход Еврокомиссии

https://static.news.ru/photo/1816a41e-6e04-11eb-9807-96000091f725_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Минздрав Чехии проводит прямые переговоры с производителем вакцины от коронавируса от компании AstraZeneca и Оксфордского университета, сообщила пресс-секретарь ведомства Барбора Петерова.

По её словам, чешские власти получили предложение о поставке дополнительных доз препарата, передаёт Seznam Zpravy.

С AstraZeneca мы находимся в контакте и ведём переговоры о деталях, прежде всего, об объёме поставок, сроках поставок и цене. <...> Министерство будет использовать любое законное предложение вакцин, одобренное Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), особенно в то время, когда это будет означать более быстрые поставки и более быструю вакцинацию населения, — поделилась она.

Сейчас в Чехию поставлено три миллиона доз препарата от AstraZeneca. Они были получены в рамках соглашения с Евросоюзом и при участии Еврокомиссии. Основным преимуществом подобного формата закупки препарата была его цена.

Ранее власти ЮАР приостановили вакцинацию разработанным AstraZeneca препаратом из-за данных о его низкой эффективности в отношении местного штамма, писал NEWS.ru. Запасы препарата при этом оставят в стране до тех пор, пока учёные на вынесут окончательное заключение. В Министерстве здравоохранения ЮАР заявили, что ожидают поставок других вакцин для продолжения прививочной кампании.