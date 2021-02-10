Чехия готова купить «Спутник V» при одобрении регулятора ЕС

https://static.news.ru/photo/0473666a-6bb4-11eb-8b3a-96000091f725_660.jpg Фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency

Власти Чехии готовы закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», если она будет одобрена Европейским агентством по лекарственным препаратам, заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш.

Если Европейское агентство по лекарственным препаратам одобрит это, то мы должны быть готовы иметь возможность получить те количества, которые нам нужны, как можно раньше, — сказал он.

По его словам, стране нужно получить вакцину от COVID-19 как можно раньше — в феврале, марте и апреле. Сейчас заказано 8,4 млн доз препарата на второй квартал 2021 года, однако власти страны не получили никаких гарантий его поставки.

Если говорить о российской вакцине, которую хотят производить в Австрии и Словакии, то мы должны отказаться от политики и говорить только о здоровье людей с точки зрения вакцины, — добавил политик.

Бабиш отметил, что сейчас ситуация с распространением коронавируса в республике остаётся плохой и единственный способ победить болезнь — привить людей , передаёт ТАСС.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек.

Около 2,2 млн человек получили первый компонент вакцины от коронавируса «Спутник V». Обе прививки сделали более 1,7 млн россиян, сообщил замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии по научной работе Денис Логунов. Актуальные данные он озвучил в рамках круглого стола «Вакцинация от COVID-19 — эффективный барьер вызовам пандемии», отметив «хороший уровень безопасности вакцины».

Ранее NEWS.ru писал, что Евросоюз принял заявку на регистрацию вакцины «Спутник V». Если условное регистрационное удостоверение и одобрение со стороны Еврокомиссии препарату выдадут, то его можно будет централизованно поставлять в страны ЕС.