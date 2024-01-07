Чехи начали экономить газ, как 30 лет назад Чехия в 2023 году использовала минимальное количество газа за 29 лет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Чехии в 2023 году потребители использовали минимальное количество природного газа почти за 30 лет, с 1994 года, сообщает ČTK. Доля российского газа в общем объеме потребления в республике в прошлом году составила около 7%.

По данным агентства, потребление газа в Чехии в годовом исчислении сократилось на 7%, до 7,1 млрд кубометров. Снизилось потребление в домохозяйствах и на предприятиях. Также на чешских электростанциях произвели значительно меньше электричества с использованием природного газа, чем в 2022 году.

Импорт голубого топлива в Чехию сократился, в том числе из-за заполнения газовых хранилищ на территории страны. Также за последние два года транзит газа через Чехию уменьшился в шесть раз, по данным агентства.

Основной объем газа поступает в Чехию из Норвегии и через СПГ-терминалы в Германии, Бельгии и Нидерландах. Также с октября Прага получает газ из России, закупленный на рынках в Словакии и Австрии.

Ранее в Федеральной таможенной службе России сообщили, что объемы поставок российского газа за рубеж с января по ноябрь 2023 года сократились на 34% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. По словам исполняющего обязанности главы ФТС Руслана Давыдова, в стоимостном объеме экспорт сократился на 69%.