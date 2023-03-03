Чего на самом деле боятся «младоевропейцы» Зачем Словакии победа Украины

Фото: МО РФ

Бывает же такое, не всегда язык дипломату дан для того, чтобы скрывать свои мысли. Так, выступая по местному телевидению, министр иностранных дел Словакии неожиданно снял табу с темы, которая, видимо, волнует многие европейские страны. Иван Корчок в доступной форме объяснил, почему, по его мнению, нельзя допустить победы России на Украине и, соответственно, поражения западного блока. Оказывается, в таком злосчастном случае соседняя Венгрия сможет предъявить к Словакии территориальные претензии.

Получается, вот ради чего словаки яростно опустошают свои склады от еще советских танков и МиГов. Все для того, чтобы Украина смогла бы воевать до последнего держащегося на своих ногах солдата. Но не ради торжества чистой, как слеза ребенка, демократии, победы всеобщей свободы слова, защиты прав этнических меньшинств и доступной кока-колы.

Фото: МО Украины Военнослужащие ВСУ

Нет, малые европейцы, а может, и не только они, боятся нарушения нынешнего статуса-кво на континенте, изменения пресловутых правил большой игры, непредсказуемости широких соглашений великих держав. Ну а главное, чтобы не пришлось поступиться тем, что они приобрели в результате прошлых войн ХХ века.

Известно, что в Словакии проживает немалое венгерское меньшинство (порядка 9%), сосредоточенное в основном на южной границе двух государств. А учитывая историческую запутанность территориального вопроса, озабоченность Братиславы могла возрасти на фоне истории того же Крыма.

На деле позиция словацкого дипломата лишний раз выдает тот факт, что европейский монолит — вынужденное, навязанное единство во всем. А значит, кардинальные изменения мировой ситуации способны легко разморозить старых демонов, пока сдерживаемых скобами европейского единства, которое ныне раскачивается еще и осложнением общей экономической ситуации.

А почему вдруг словак заговорил именно о Венгрии, понятно. Дело не только в венгерском меньшинстве, но и в том, что в некотором смысле соседи стали воспринимать Венгрию Виктора Орбана как европейского изгоя, который на словах вступает в противоречие с установками Соединенных Штатов и старших товарищей по Евросоюзу. Прежде всего в том, что касается пакетов санкций, вводимых против России.

Вот Корчок и раскрыл страшную тайну: мол, Будапешт не только о своих специфических экономических интересах печется. Но симпатизирует делу России, поскольку-де видит в этом прецедент территориального переустройства и защиты своих оторванных от матери-родины соотечественников.

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press Иван Корчок

Но дело не только в Венгрии и словацких опасениях. Кто не удивлялся счету в триллион евро, который Польша намерена выставить соседней Германии в качестве сильно запоздалых военных репараций, игнорируя факт получения в качестве компенсации большую часть Восточной Пруссии, нынешний Гданьск. Поляки же жадно посматривают не только на Западную Украину, но и на Вильнюсский край.

Как говорится, только начни разбираться. Так что и нынешнее вовлечение большинства европейских стран косвенно или прямо в конфликт на Украине — это еще одно подтверждение попыток сохранить прежний мир. Вопрос только, какой ценой?