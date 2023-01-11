Чебурашку на Украине назвали «оккупантом» Чебурашку на плакатах в украинских школах назвали «оккупантом»

Фото: Igor Gnevashev/Global Look Press

Чебурашка

Выдуманный писателем Эдуардом Успенским герой повести Чебурашка появился на плакатах в школах Киева. Сказочный персонаж назван на них «оккупантом», сообщатся в Telegram-канале сайта «Украина.ру».

Плакаты появились на фоне успешного проката в России нового фильма режиссера Дмитрия Дьяченко «Чебурашка». Его изображение перечеркнуто, а подпись предлагает тем, кому понравился персонаж, перебираться в Россию и не возвращаться.

Премьера фильма «Чебурашка» состоялась 1 января, за первые восемь дней он собрал в прокате почти 3 млрд рублей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль радуется вместе с создателями фильма «Чебурашка», ставшего рекордсменом по кассовым сборам. Он добавил, что российский кинорынок следует заполнять отечественной продукцией.