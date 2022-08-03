Чавушоглу обсудил с Лавровым Украину и поездку Эрдогана в Сочи

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (слева направо)

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал журналистам о темах беседы с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает ТАСС. Среди них текущая ситуация на Украине, продуктовая сделка и ее продвижение, а также предстоящий визит турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи и его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Обсудили соглашение по зерну, устранение препятствий. Выразили надежду, что соглашение будет способствовать прекращению огня на Украине. <...> Обсудили предстоящие переговоры нашего президента с господином Путиным, — сказал Чавушоглу.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин на встрече с Эрдоганом обсудит вопросы взаимодействия двух стран в сфере экономики, а также ситуацию на Украине и в Сирии.

26 июля турецкое телевидение TRT Haber сообщило, что Эрдоган планирует совершить визит в Сочи 5 августа и провести встречу с российским лидером. Позже Песков подтвердил предстоящее событие.