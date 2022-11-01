Эрдоган планирует поговорить с Путиным и Зеленским о зерновой сделке Глава МИД Турции Чавушоглу: Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным и Зеленским о зерновой сделке

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры со своими российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским о ситуации вокруг зерновой сделки, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает РИА Новости. Путин ранее выступил с заявлением, что Москва лишь приостановила участие в рамках зернового договора после атаки на Черноморский флот, но не вышла из него.

Президент Эрдоган в ближайшие дни проведет переговоры по телефону с Путиным и Зеленским, — сообщил Чавушоглу.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что российские власти не могут разрешить беспрепятственное прохождение через акваторию Черного моря без досмотра. По его словам, ООН не осудила украинскую сторону за атаку на суда Черноморского флота, что вызвало удивление в Москве. Небензя добавил, что Россия не обязана выполнять соглашения, которые были заключены без нее, после того как Украина, Турция и ООН согласовали план движения 16 судов в Черном море.

Нападение на российские корабли в Севастополе произошло 29 октября, после чего Москва объявила о приостановке участия в зерновой сделке, которая была заключена в июле между Россией, Украиной и Турцией при участии ООН. Россия приостановила движение судов по коридору безопасности, определенному черноморской инициативой, до прояснения ситуации вокруг теракта в Севастополе.