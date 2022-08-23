«Часто попадало по голове»: немцы высмеяли Кличко за «железный занавес» Читатели Bild раскритиковали Кличко за призыв вернуть «железный занавес» для России

Фото: Dmitry Golubovich/ Russian Look/Global Look Press

Виталий Кличко

Читатели журнала Bild возмутились словами мэра Киева Виталия Кличко о необходимости «вернуть железный занавес» для России. Пост со ссылкой на интервью под названием «Железный занавес должен вернуться!» появился в соцсети издания 22 августа. Пользователи поделились впечатлениями от высказываний политика.

Кличко заявил, что «железный занавес должен вернуться, так как Россия — диктаторская страна». При этом он подразумевал полный запрет на въезд россиян в Европу, чтоб они не могли «наслаждаться европейским отдыхом», пока идёт спецоперация. Мэр Киева добавил, что множество россиян приезжают в Европу на лето, отвергая при этом «истинные европейские ценности».

Такой пассаж многие читатели не поняли — чем именно могут вредить европейской экономике русские туристы. Другие предложили возвести занавес от самих украинцев.

«Это показывает, насколько всё грустно между Россией и Западом. И с каких это пор Украина стала Западом?», «А к чему это может привести? То, что русские лежат на пляже в Турции или Дубае? Это гости, которые оставляют в стране много денег. В отличие от наших, которых должны кормить мы», «Вот бы еще возвести железный занавес от таких высокомерных и самодовольных украинцев», возмущаются в комментариях пользователи.

Большинство комментаторов сошлись во мнении о некомпетентности бывшего боксёра в вопросах политики, добавив, что украинцы избрали мэра, которому «часто попадало по голове». Поэтому он делает такие странные заявления.

Также читатели задались вопросом, как могут такие люди рассуждать о политике, кому интересны их воинственные заявления и зачем немцам вообще помогать им.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель высказался против идеи полного запрета на визы для граждан России. Он указал, что ограничения можно ввести лишь в отношении крупных российских бизнесменов, но не простых людей.