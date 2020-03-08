Швейцария частично закрыла границу с Италией из-за угрозы распространения коронавируса.
Сообщение об этом появилось на сайте швейцарского правительства. Открытой граница осталась лишь для работников и товаров. Ограничения касаются областей, соседних с италоязычным кантоном Тичино.
Работающие в Конфедерации итальянцы смогут беспрепятственно пересекать границу со Швейцарией. Кроме того, руководство страны решило не запрещать швейцарцам работать в закрытых регионах Италии.
От обычных же жителей Швейцарии власти потребовали не посещать закрытые на карантин итальянские регионы,
Ранее NEWS.ru писал о том, что итальянские власти зафиксировали ещё 103 смертельных случая от коронавируса в стране.
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