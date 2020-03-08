https://static.news.ru/photo/2e692ade-6167-11ea-b679-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Швейцария частично закрыла границу с Италией из-за угрозы распространения коронавируса.

Сообщение об этом появилось на сайте швейцарского правительства. Открытой граница осталась лишь для работников и товаров. Ограничения касаются областей, соседних с италоязычным кантоном Тичино.

Работающие в Конфедерации итальянцы смогут беспрепятственно пересекать границу со Швейцарией. Кроме того, руководство страны решило не запрещать швейцарцам работать в закрытых регионах Италии.

От обычных же жителей Швейцарии власти потребовали не посещать закрытые на карантин итальянские регионы, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что итальянские власти зафиксировали ещё 103 смертельных случая от коронавируса в стране.