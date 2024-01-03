«Частенько видим»: ветеран нацбата выдал неловкую правду о ВСУ Комбат ВСУ Бот: украинская авиация неэффективна

Фото: МО Украины

Воздушные силы Украины не оказывают достойной поддержки сухопутным войскам на поле боя, заявил командир батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, бывшего полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) с позывным Бот, сообщает РИА Новости. Так военнослужащий ответил на вопрос одного из участников публичного мероприятия подразделения о том, как часто они видят украинскую авиацию над полем боя.

Частенько видим, но эффективность маленькая у авиации, — признал Бот.

Он уточнил, что пользу не приносят ни самолеты, ни вертолеты. При этом добавил, что время летчиков «еще придет».

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что значительная часть украинской боевой авиации уничтожена. По его словам, у ВСУ осталось лишь несколько десятков военных самолетов. Киев рассчитывает получить истребители F-16, однако, учитывая перемены в настроении американских политиков, поставки произойдут совсем не скоро, да и в целом — поставки оружия на Украину будут сокращаться. По мнению аналитика, если Европа и Америка потеряют свои самолеты, это докажет неэффективность их вооружения и превосходство России.

Ранее заслуженный военный летчик России генерал-майор в отставке Владимир Попов заявил, что появление у украинской армии американских истребителей F-16 не станет проблемой для российских войск в зоне проведения спецоперации. По его словам, ВКС РФ могут противопоставить этим самолетам сразу несколько боевых машин, в частности Су-27 и Су-35.