Часть вокзала Сен-Лазар в центре Парижа закрыли из-за угрозы взрыва

Фото: Gao Jing/XinHua/Global Look Press

Доступ на парижский вокзал Сен-Лазар закрыт из-за подозрительной посылки, сообщает пресс-служба транспортной компании Ligne J. Также были эвакуированы сотрудники и посетители торгового центра внутри здания. Ожидается, что часть рейсов будут отменены. На место прибыли группы разминирования.

В настоящее время доступ на парижский вокзал Сен-Лазар закрыт из-за подозрительной посылки. Установлен периметр безопасности, для путешественников открыты только подъезды 1 и 27, — сообщили в компании.

Также было остановлено движение поездов на некоторых пригородных маршрутах в направлении Парижа, сообщила пресс-служба Национальной компании железных дорог Франции. В качестве причины объявленной тревоги указан забытый багаж.

В августе в Париже эвакуировали посетителей Эйфелевой башни из-за сообщении о заложенной бомбе. В компании Sete, которая занимается эксплуатацией Эйфелевой башни, назвали эвакуацию обычной процедурой.

В конце октября Прокуратура Парижа возбудила уголовное дело по факту появления на стенах домов антисемитских символов. Около 60 изображений звезды Давида были нанесены на стены домов 14-го округа столицы. Это произошло на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.