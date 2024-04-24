Часть Одессы осталась без света после мощного взрыва

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Часть Одессы осталась без света после мощного взрыва, произошедшего утром в среду, 24 апреля, пишет «Страна». Очевидцы сообщают о густом задымлении в Хаджибейском районе. Подъездные дороги к Горбатому мосту перекрыты.

Сильный дым в Одессе после взрыва. В части города пропал свет, — пишет издание со ссылкой на местные паблики.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские силы нанесли удар по военной части ВСУ возле Горбатого моста в Одессе. По его словам, на объекте прогремел сильный взрыв. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Командование ВСУ 22 апреля сообщило о повреждениях складских помещений и сельскохозяйственной техники в Одесской области. Перед этим украинские СМИ распространили информацию о взрывах в регионе.

Ранее взрывы раздались в Киеве. Администрация украинской столицы проинформировала о работе систем противовоздушной обороны. Других данных не раскрывалось. В местных пабликах при этом указывалось, что сначала стало известно о неспокойной обстановке в Обуховском, Белоцерковском и Бориспольском районах. Затем тревогу объявили по всему региону, а также в Киеве, Одесской, Киевской и Николаевской областях.