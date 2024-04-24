Часть кавалерии Карла III устроила кровавый побег в центре Лондона Лошади кавалерии Карла III сбросили всадников и убежали в Лондоне

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Несколько лошадей Дворцовой кавалерии британского короля Карла III сбросили наездников и сбежали в Лондоне, сообщает Daily Mail. Инцидент произошел во время традиционных упражнений в районе Вестминстер утром в среду, 24 апреля.

Я видел, как всадник упал на мостовую, после того как лошадь столкнулась с машиной. Мой коллега вызвал полицию. Мужчина сильно ударился о землю и кричал от боли. Припаркованная машина была вся в крови, — рассказал один из очевидцев происшествия.

Одна из сбежавших лошадей разбила задние стекла автомобиля, другая — врезалась в автобус. Свидетели утверждают, что при столкновении с машиной поранилось белая лошадь, у нее были покрыты кровью грудь и копыта.