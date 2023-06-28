«Часть большого поражения»: Вучич оценил выдачу Милошевича в Гаагу Вучич: выдача Милошевича Гааге стала величайшим унижением и ценой за ошибки

Фото: Predrag Milosavljevic/XinHua/Global Look Press

Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что выдача сербскими властями экс-президента Югославии Слободана Милошевича суду в Гааге в 2001 году была величайшим унижением и ценой за ошибки. Победа может оказаться частью большого поражения, отметил он 28 июня на открытии участка объездной трассы вокруг Белграда, сообщает РИА Новости.

В этот день в Сербии отмечают один из важнейших национальных праздников Видовдан (день Святого Вита), посвященный годовщине боя на Косовом поле 28 июня 1389 года с турками-османами. Для сербов сражение стало определяющим в формировании национальной философии.

Речь идет не только о корнях, которые нас связывают со всем, чем мы когда-то были. И не только о битве, которая стерла одну и создала новую, другую историю. Не о войнах, в которых мы победили и в них потеряли себя, даже не о унижении, кульминацией которого стала сдача сербского президента [Слободана Милошевича] и собственного достоинства, — подчеркнул Вучич.

Сербский президент добавил, что история подтверждает, что победы в итоге могут оказаться только частью большого поражения. По его словам, Сербия сейчас платит цену «от Косово до Гааги» и она «не может быть еще больше».

Ранее политолог, сотрудник Института европейских исследований Стеван Гайич заявил NEWS.ru, что канцлер ФРГ Олаф Шольц «только помог» сербам еще раз убедиться в бессмысленности интеграции Белграда в ЕС, требуя от республики признать независимость Косово для вступления в ЕС. Эксперт добавил, что по всем опросам, даже от прозападных структур, свыше 50% жителей Сербии против присоединения страны к ЕС «и процент только растет».