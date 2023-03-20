Монахи раздали часть библиотеки Киево-Печерской лавры РИА Новости: из Киево-Печерской лавры вывозят вещи, часть библиотеки раздали

Фото: @KCLavra

Часть монахов Киево-Печерской лавры уже покинула монастырь, рассказал РИА Новости источник, осведомленный о ситуации. Отмечается, что вывозятся вещи. При этом библиотека частично роздана прихожанам.

Вещи вывозят. Монахи — некоторые уехали, остальные там, — сказал собеседник агентства.

10 марта и. о. генерального директора Национального заповедника «Киево-Печeрская лавра» выпустил предупреждение, согласно которому монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры канонической Украинской правоcлавной церкви должны до 29 марта покинуть монастырь в связи с расторжением договора aренды.

Патриарх Кирилл обратился к папе Франциску и генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой защитить монахов Украинской православной церкви (УПЦ) из Киевской лавры.