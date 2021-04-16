Чарльз или Уильям: похороны принца Филиппа ставят вопрос о транзите власти

В субботу, 17 апреля, в Лондоне проходят похороны принца Филиппа, мужа королевы Елизаветы II. Кончина старейшего члена королевской семьи ставит перед британцами неудобный вопрос о престолонаследии. Елизавете 94 года, её муж скончался в возрасте 99 лет, за четыре года до этого отказавшись от исполнения церемониальных обязанностей по состоянию здоровья. После Елизаветы II престол должен занять её сын принц Чарльз, но он не может похвастаться такой же популярностью и авторитетом, как его мать. Поэтому аналитики не исключают фактического двоевластия: формально трон будет занимать Чарльз, но публичные функции короля перейдут к его сыну, принцу Уильяму.

Хотя многие британцы хотели бы видеть на троне не Чарльза, а Уильяма, закон престолонаследия неумолим: в момент смерти Елизаветы II её 72-летний старший сын автоматически станет королём, унаследует все земли и титулы. Популярность Чарльза среди британцев тем временем варьируется от 27% до 50%, по данным разных опросов.

В то же время личный рейтинг принца Уильяма превосходит показатели его отца: ему хотели бы отдать корону 47% участников опроса, показавшего результат 27% у Чарльза. Особенно низок уровень одобрения наследного принца в Шотландии, которая вскоре собирается организовать второй референдум о независимости.

Принц Чарльз и Камилла Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Во многом лично Елизавете II удавалось сдерживать сепаратистские настроения среди членов союза. Когда Шотландия шла на референдум о независимости в первый раз, она постановила, что даже в случае отделения от Соединённого Королевства Елизавета II останется их королевой. Сегодня же всё больше шотландцев склоняются к тому, что момент транзита власти — самый подходящий для того, чтобы принять республиканскую форму правления.

Кроме того, в последние недели отмечается всплеск насилия в Северной Ирландии: на линии соприкосновения католических и протестантских районов происходят драки и столкновения с полицией, в которых уже пострадали 90 правоохранителей. Беспорядки устраивают юнионисты — сторонники более тесных взаимоотношений с Лондоном. Они недовольны условиями Brexit, по которым между Северной Ирландией и остальными частями Соединённого Королевства возникла граница, на которой проходят таможенные проверки грузов.

Таким образом, Чарльз унаследует куда более разобщённое Соединённое Королевство, чем то, которым правит его мать. При этом конфликты раздирают и саму королевскую семью. Принц Гарри и Меган покинули Великобританию, позже обвинив неназванного члена правящей династии в расизме. При этом Гарри добавил, что его отец принц Чарльз перестал отвечать на звонки, когда он пытался попросить у него помощи.

Скандалы преследуют и принца Эндрю, второго сына Елизаветы II. В 2019 году королевская семья вынудила его отказаться от публичной роли из-за связей с американским финансистом и педофилом Джеффри Эпштейном. Подозрения в педофилии легли и на самого Эндрю: на одной из обнародованных фотографий из дома Эпштейна он держит за талию 17-летнюю девушку, которая позже заявила, что подвергалась насилию со стороны финансиста и его гостей.

Принц Эндрю I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Есть и куда более простые причины, почему британцы хотели бы видеть на престоле именно Уильяма: в свои 38 лет он куда активнее участвует в общественной жизни и благотворительности, чем его отец. При этом его репутация пока что не запятнана скандалами и политическим лоббированием, чего не скажешь о Чарльзе. В разное время он лоббировал правительство по множеству вопросов, начиная от спасения исчезающего вида рыб и заканчивая заказом военной техники для войск в Ираке и призывом бороться с барсуками ради успеха сельского хозяйства.

Поэтому, по данным Politico, в королевской семье обсуждается вариант «мягкого регентства». Согласно ему, после смерти Елизаветы II престол займёт Чарльз, но часть королевских обязанностей будет делегирована Уильяму. За отцом останется исполнение самых важных формальных функций короля, таких как выступление перед парламентом и еженедельные встречи с премьер-министром. Уильяму же достанется большая часть публичных функций: выступления на мероприятиях, открытиях крупных зданий и объектов инфраструктуры и участие в благотворительности. Во многом Уильям с супругой Кейт Миддлтон уже выполняют эти обязанности.

Как бы то ни было, похороны принца Филиппа стали для королевской семьи поводом вновь собраться вместе, включая «отступника» Гарри, и на время забыть о борьбе за влияние внутри монархической династии.