Charlie Hebdo высмеял украинскую саблистку Charlie Hebdo высмеял украинскую саблистку Харлан, опубликовав карикатуру

Фото: Mourad Balti Touati/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ольга Харлан

Французский литературно-художественный еженедельный журнал политической сатиры Charlie Hebdo высмеял украинскую саблистку Ольгу Харлан, отказавшуюся пожать руку россиянке Анне Смирновой после поединка. На опубликованной карикатуре спортсменка выглядет агрессивной и растрепанной.

Харлан 27 июля выиграла поединок 1/32 финала чемпионата мира в Милане у Смирновой со счетом 15:7. После победы украинка отказалась от обязательного рукопожатия и покинула дорожку. Смирнова 45 минут ожидала соперницу для завершения боя согласно регламенту. Россиянка ушла после переговоров с официальными лицами. Позже в FIE сообщили о дисквалификации Харлан.

После этого La Repubblica сообщила, что международная федерация фехтования (FIE) решила отменить рукопожатия после скандала на чемпионате мира. По данным издания, спортсменам разрешат приветствовать друг друга на расстоянии.

Ранее Харлан заявила, что готова встречаться с российскими спортсменами на арене, но жать руки не намерена. По ее словам, соответствующее разрешение ей дал глава Международной федерации фехтования Эммануэль Кациадакис. Вместо рукопожатий он предложил соприкоснуться с соперником клинками сабель.