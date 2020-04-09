Церкви в Болгарии оставят открытыми на Пасху

https://static.news.ru/photo/719ab76e-7b0c-11ea-a61b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martina Katz/imagebroker.com/Global Look Press

Церкви в Болгарии во время пасхальных праздников закрывать не станут. Об этом заявил премьер балканской страны Бойко Борисов.

Политик призвал граждан по возможности отказаться от посещения служб, отметив, что в церковь в период пандемии коронавируса стоит идти лишь по особой нужде.

Литургии будут проводиться, колокола будут звонить, и каждый епископ обязуется соблюдать гигиену и дистанцию, — сказал Борисов.

Из-за ситуации с COVID-19 болгарским властям пришлось отложить переход страны с левов на евро, писал NEWS.ru.