Церкви в Болгарии оставят открытыми на Пасху

Церкви в Болгарии во время пасхальных праздников закрывать не станут. Об этом заявил премьер балканской страны Бойко Борисов.
Политик призвал граждан по возможности отказаться от посещения служб, отметив, что в церковь в период пандемии коронавируса стоит идти лишь по особой нужде.
Литургии будут проводиться, колокола будут звонить, и каждый епископ обязуется соблюдать гигиену и дистанцию, — сказал Борисов.
Из-за ситуации с COVID-19 болгарским властям пришлось отложить переход страны с левов на евро, писал NEWS.ru.
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