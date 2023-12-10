Церемония вручения Нобелевских премий прошла в Стокгольме

Фото: Claudio Bresciani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Король Швеции Карл XVI Густав вручил в Стокгольмской филармонии Нобелевские премии по медицине, физике, химии, литературе и экономике, сообщает ТАСС. Десять лауреатов награды приняли из рук монарха дипломы и золотые медали. Открывшая церемонию председатель правления Нобелевского фонда Астрид Седерберг Виддинг отметила, что деятели демонстрируют силу науки и литературы.

Они показывают нам, что в одиночку и вместе мы способны изменить мир <...> Я убеждена, что в этот момент истории — с растущей поляризацией взглядов, которые имеют тенденцию раскалывать наши общества на части, с подрывом демократии, с войнами и конфликтами по всему миру, которые продолжают приносить так много жертв, — нам нужно более чем когда-либо помнить о видении Нобеля: он верил в знание, просвещение и стремление к истине, — добавила ведущая.

В области химии награду получили американцы Мунги Бавенди и Луис Брюс, а также советский и российский физик Алексей Екимов. В области физиологии и медицины 2023 года лауреатами стали американо-венгерская ученая Каталин Карико и американец Дрю Вайсман. Нобелевская премия в области литературы 2023 года присуждена норвежскому драматургу Юну Фоссе.

Ранее в ратуше столицы Норвегии Осло состоялась церемония вручения Нобелевской премии мира за 2023 год. Лауреатом стала вице-президент правозащитной организации в Иране Наргиз Мохаммади, которая отбывает сейчас тюремный срок на родине. Во вступительном слове председатель норвежского Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен рассказала, что правозащитница борется против притеснения женщин. Также Мохаммади оказалась в числе лауреатов Всемирной премии ЮНЕСКО, присуждаемой за вклад в свободу прессы.