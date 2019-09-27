https://static.news.ru/photo/a1d7b578-e1cc-11e9-b134-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julien Mattia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Попрощаться с бывшим президентом Франции Жаком Шираком смогут все желающие. Такое решение приняли его родственники.

Гроб с телом покойного будет выставлен 29 сентября у собора Святого Людовика. Там же будут размещены книги для соболезнований, передаёт ТАСС со ссылкой на французские СМИ.

На церемонии будут присутствовать и члены семьи Ширака. После завершения прощания гроб будет перевезен в собор Святого Сульпиция. Там пройдёт служба по политику.

На кладбище Монпарнас тем временем ведутся работы по подготовке захоронения усопшего. На серую гранитную плиту уже нанесено его имя и годы его жизни. Могила находится в престижной центральной части погоста — у монумента «Вечный покой гения».

Жак Ширак станет первым президентом Пятой Французской Республики, который будет похоронен на территории Парижа. Он был мэром столица с 1977 по 1995 годы, а с 1995 по 2007 годы возглавлял страну. В последние годы здоровье политика заметно пошатнулось. Как писал News.ru, он скончался 26 сентября в возрасте 86 лет. Ширака похоронят рядом со старшей дочерью Лоуренс, которая умерла в2016 году.