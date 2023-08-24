Церемония прощания с Тото Кутуньо завершилась в Милане

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Несколько сотен человек посетили церемонию прощания с известным итальянским певцом Тото Кутуньо, которая проходила в церкви Святых Нерея и Азиллея в Милане, сообщает La Repubblica. По данным издания, на церемонии присутствовали как фанаты певца, так и итальянские исполнители, такие как Джанни Моранди и Энцо Гинацци.

Великий друг, великий человек и великий артист, — заявил Моранди, отвечая на вопрос об отношении к покойному.

В свою очередь пастор церкви Джанлуиджи Панцери назвал Тото Кутуньо простым и гостеприимным человеком, который оставил заметный след в истории. По его мнению, песни исполнителя всегда отличались особой красотой и добротой. После того, как священник покинул кафедру, участники церемонии прощания отдали дань памяти певцу, проводив его гроб аплодисментами. Также на церемонии прозвучала одна из самых известных песен Кутуньо — l’Italiano («Итальянец»).

Итальянский певец Тото Кутуньо скончался 22 августа в возрасте 80 лет в миланской больнице Сан-Раффаэле. По словам менеджера артиста, причиной его смерти стала продолжительная болезнь. Состояние певца стремительно ухудшалось в последние месяцы жизни. Кутуньо пользуется популярностью среди россиян. В 2006 году он выступал на Международном музыкальном фестивале «Авторадио» «Дискотека 80-х», а в 2009 году стал участником шоу «Легенды „Ретро FM“ — 2009».