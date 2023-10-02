Цены на сыр фета может начать «штормить» после циклона «Даниэль» FT: цены на сыр фета могут вырасти из-за последствий циклона «Даниэль» в Греции

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В Греции из-за затоплений, вызванных штормом «Даниэль», могут вырасти цены на сыр фета, считают обозреватели газеты Financial Times (FT). Журналисты указывают на то, что тысячи животных, которые давали молоко, погибли, а производство кормов для оставшихся в настоящий момент приостановлено.

Греческие производители феты переживают исторические наводнения, — говорится в материале.

FT пишет, что в результате наводнения в Фессалии, снабжающей молоком почти 40% греческих производителей мягкого сыра, погибло примерно 80 тысяч коз и овец. Оставшийся скот трудно спасти из-за высокого уровня воды и нехватки корма.

Глава ассоциации молочной промышленности Греции Христос Апостолопулос считает, что в первую очередь дефицит феты может коснуться самой Греции, поскольку фермеры будут стремиться продать товары по экспортным ценам.

В середине сентября активный циклон, названный европейскими метеорологами «Даниэль» и бушевавший прежде в Греции и Болгарии, обрушился на Ливию. В стране оказались затоплены тысячи домов. В ряде районов страны подъем воды достиг трех метров. Сильнее всего пострадал восток Ливии.