Цены на газ в Евросоюзе выросли на 16,5% из-за возможных забастовок

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Биржевые цены на газ в странах Евросоюза выросли более чем на 16% на фоне статей в СМИ о возможных забастовках в Австралии, сообщает РИА Новости. По данным агентства, австралийские профсоюзы могут объявить забастовку уже в начале сентября, что приведет к срыву поставок сжиженного природного газа.

Забастовки пройдут на морских газовых платформах, принадлежащих компании Woodside Energy Group. Они расположены на Северо-Западном шельфе. Публикации о возможных срывах поставок газа привели к тому, что ближайшие фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги на отметке $478,1. Разница в ценах на этот ресурс составила 16,5%. Позднее стоимость тысячи кубометров газа опустилась до $410,4.

Как сообщалось ранее, российские компании нарастили поставки сжиженного природного газа в Китай на 62,7% в период с января по июль 2023 года. Всего китайская сторона приобрела у России 4,46 млн тонн СПГ за $2,98 млрд. В настоящее время Россия занимает третье место по объему закупаемого Китаем природного газа. Ее опережает Катар и Австралия. В то же время РФ стала лидером рейтинга крупнейших экспортеров нефти в Китай. За последние семь месяцев страна поставила в КНР 60,6% млн тонн нефти.