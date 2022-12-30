Цены на газ в Европе упали ниже $800 за тысячу кубометров

Фото: Jan Koller/CTK/Global Look Press

Цены на газ в Европе опустились ниже $800 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи энергетических фьючерсов ICE. Таким образом, цена на энергоресурсы сократилась на 16%. Тремя днями ранее, 27 декабря биржевые цены на газ в Европе опустились ниже $850 за тысячу кубометров впервые с 21 февраля.

При этом январские фьючерсы по индексу нидерландского газового хаба TTF открыли торги у отметки $925 за тысячу кубометров, продемонстрировав спад на 1,9%. Ранее цена активов упала до $790,8, с отрицательной динамикой роста в размере 16,2%.

22 декабря Совет ЕС утвердил динамический потолок цен на газ на уровне €180 за мегаватт-час. Мера должна будет вступить в силу 15 февраля 2023 года и продлится один год. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что введение потолка цен на газ продиктовано «зоологической ненавистью» Европы к России и «бессилием повлиять на ситуацию».

27 декабря президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть. Указ будет действовать до 1 июля 2023 года. В нем отмечается, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем, кто прописывает в контрактах потолок цен. Также запрещено экспортировать нефть иностранным покупателям, если в контракте используется механизм фиксации предельной цены.