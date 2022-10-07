Цены на газ в Европе упали на 8%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Биржевая цена газа в Европе упала ниже $1650 за 1000 куб. м впервые с 5 октября, свидетельствуют данные биржи ICE. Биржевые цены на газ в Европе продолжают отыгрывать возобновление поставок газа из России в Италию через территорию Австрии.

Отмечается, что стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась на 8,7%, достигнув €160,5 за 1 МВт·ч, или $1649 за 1000 куб. м с учетом текущего курса.

Ранее итальянская нефтегазовая группа Eni сообщила о возобновлении поставок газа от «Газпрома» через территорию Австрии. Уточняется, что такое решение стало возможным благодаря отмене ряда ограничений со стороны компании Eni и «заинтересованных сторон».

В свою очередь министр экономики ФРГ Роберт Хабек обвинил США и некоторые страны Евросоюза в завышении цен на газ. Он призвал их проявить солидарность и организовать «разумное покупательское поведение, напомнив, что США обращались к ЕС во время резкого роста цен на нефть и тогда были задействованы европейские нефтяные резервы. Теперь, по словам Хабека, следовало бы проявить аналогичную солидарность для сдерживания цен на газ.