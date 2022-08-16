Цены на газ в Европе превысили $2600 впервые с начала марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Биржевые цены на газ в Европе в ходе торгов превысили отметку в $2600 за тысячу кубометров впервые с начала марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Менее чем за сутки они выросли на 13,3% по сравнению с расчетной ценой накануне.

На открытии цена фьючерсных контрактов на поставку газа в сентябре составляла около $2418, после чего опустилась до $2348 за тысячу кубометров. Однако в 13:43 котировки превысили $2500, а к 15:42 перешагнули $2600 долларов. По состоянию на 15:52 мск ценовой максимум составлял $2631,7.

Ранее в компании «Газпром» предположили, что если нынешняя тенденция роста цен на газ в Европе сохранится, то зимой он пробьет отметку в $4000, притом что подземные газохранилища сейчас заполнены не полностью. По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), на 14 августа запасы газа в европейских хранилищах восполнены на 74,73%. Для достижения уровня заполненности начала сезона отбора 2019–2020 года компаниям предстоит закачать еще 23,8 млрд кубометров.