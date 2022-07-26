Цены на газ в Европе превысили $2000 впервые с начала марта

Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

Стоимость газа в Европе превысила $2000 впервые с начала марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Рост цен происходит на фоне новости об остановке еще одной турбины «Северного потока», по которому российский газ доставлялся в Европу.

Цена августовского фьючерса на торгах 26 июля выросла на почти на 3%, достигнув €181 за 1 МВт·ч, или $1954 за одну тысячу куб. м с учетом текущего курса на рынке «Форекс».

После сообщения «Газпрома» о сокращении транзита по «Северному потоку» до 33 млн кубометров в сутки в Европе началась паника, заявил британский обозреватель Джейкоб Пол. Министры энергетики ЕС решили экстренно собраться 26 июля, чтобы обсудить чрезвычайный план Евросоюза по экономии газа.

21 июля турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. Причиной послужило отсутствие разрешения на транспортировку объекта со стороны России. 25 июля «Газпром» заявил, что остановит эксплуатацию другой турбины на компрессорной станции «Портовая».