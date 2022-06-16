Цены на газ в Европе превысили $1500 за тысячу кубометров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Биржевые цены на газ в Европе 16 июня впервые с начала апреля превысили отметку в $1500 за тысячу кубометров, пишет РИА Новости. Как свидетельствуют данные торгов, темпы роста в этот день достигли 19%.

Июльские фьючерсы в начале дня показывали уровень в $1334,9 за тысячу кубометров. К середине четверга цены возросли сразу на 19%. На текущий момент максимум торгов составляет $1541,7 за тысячу кубометров.

Стремительный рост цен на газ в Европе начался после того, как «Газпром» сообщил, что на фоне ограничений на компрессорной станции «Портовая» он сможет поставлять газ по «Северному потоку» только в объеме до 67 миллионов кубометров в сутки. Изначально планировались совсем другие показатели — до 167 миллионов. Накануне фьючерсы на газ в Европе тоже значительно росли, они закрыли сессию на уровне $1270 за тысячу кубометров.

Ранее стало известно, что крупная французская энергетическая компания Engie сообщила о сокращении поставок от «Газпрома». По словам представителей фирмы, на ее клиентах это никак не отразилось. Сотрудники компании отметили, что они продолжают «внимательно следить» за ситуацией.