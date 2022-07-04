Цены на газ в Европе побили рекорд Цены на газ в Европе впервые с 10 марта превысили отметку $1700

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на газ впервые с 10 марта превысили отметку $1700 за тысячу кубометров в ходе биржевых торгов, свидетельствуют данные лондонской биржи Intercontinental Exchange (ICE), пишет РИА Новости. Таким образом, ценовые показатели на энергоресурсы выросли примерно на 7%. На текущий момент максимальное ценовое значение составляет $1715 за тысячу кубометров.

Ближайшие, августовские фьючерсы по индексу одной из основных в мире торговых площадок TTF открыли сессию на отметке почти 1630 долларов (с учетом изменения валютных котировок, так как данные на платформе ICE Futures указаны в евро, +2% к расчетной цене пятницы — $1596,85), — сообщили в агентстве.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что выход из зависимости от российских энергоносителей создал серьезные трудности для большинства стран Евросоюза и европейских компаний. Он отметил, что в начале июня лидеры ЕС приняли шестой пакет санкционных ограничений против России, предусматривающий сокращение поставок нефти из РФ на 90% к концу текущего года. Вдобавок к этому страны Европы также «стремительно» сокращают импорт российского газа.

Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер сообщил, что запасов газа в Германии, если Россия решит полностью отключить поставки в страну, может хватить только на один или два месяца. Он отметил, что к текущему моменту обстановка еще не настолько напряженная — газовые хранилища в Германии остаются заполненными больше чем на 60%. Пока снабжение топливом на территории страны остается стабильным.