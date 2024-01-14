Цены на электричество могут лишить британцев ресторанов Independent: тысячи баров закроются в Великобритании из-за роста цен на энергию

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Тысячи ресторанов и баров закрываются в Великобритании из-за непомерного роста коммунальных счетов, включая электроэнергию и аренду, сообщает газета Independent со ссылкой на данные консалтинговой группы CGA. Тенденция коснется заведений по всему королевству.

В индустрии гостеприимства говорят, что не справляются из-за груза быстро растущих счетов за энергию <...> тысячи баров, ресторанов и пабов по всей Великобритании навсегда прекращают деятельность из-за непомерной стоимости аренды, производственных расходов, — пишет газета.

Отмечается, что с января по сентябрь 2023 года в Великобритании закрывалось более 10 подобных заведений в день, и их общее количество в стране снизилось до менее 100 тысяч впервые за историю наблюдений. Среди других причин называется рост цен на продукты и нехватка персонала.

Ранее американская сеть ресторанов быстрого питания Subway попала в список «международных спонсоров войны», сообщила пресс-служба Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Украины. По данным ведомства, на территории России продолжают работать более 500 заведений компании из США. В этом перечне оказался литовский холдинг Viciunai Group, который владеет брендом морепродуктов Vici.