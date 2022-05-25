Цены на бензин в Великобритании побили новый рекорд В Британии цена бензина достигла рекордных 170,35 пенса за литр

Фото Marcin Nowak/Global Look Press

Цены на бензин и дизельное топливо в Великобритании достигли новых рекордных значений, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Британской ассоциации автомобилистов RAC. На сегодняшний день стоимость литра неэтилированного бензина достигла отметки 170,35 пенса (около 1,25 доллара). Предыдущая же рекордно высокая цена была зафиксирована в марте и составляла 167,3 пенса.

Цена дизельного топлива на британских заправках выросла до 181,35 пенса (около 2,27 доллара) против недавнего рекорда в 180,29 пенса.

Известно, что стоимость топлива в Британии берет все новые высоты на фоне роста мировых цен на нефть и стремления страны отказаться от углеводородов из России.

Сутками ранее цены на бензин в США во второй раз за неделю обновили исторический максимум, взлетев до $4,598 за галлон (3,785 литра). Об этом свидетельствуют данные некоммерческой Американской автомобильной ассоциации. Рост стоимости топлива в Соединенных Штатах продолжается с конца зимы, а в последние недели ценники регулярно бьют новые рекорды.